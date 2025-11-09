أخبار التكنولوجيا | أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025 .. شاحن الهاتف المحمول يتحول لأداة قاتلة فما القصة؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
النقل: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل ترسانة لبناء وصيانة السفن في ميناء سفاجا
تكنولوجيا وسيارات

أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025 .. شاحن الهاتف المحمول يتحول لأداة قاتلة فما القصة؟

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025

كثير هي أنواع الباوربنك المتاحة في الأسواق فإذا كنت تبحث عن باوربنك بمواصفات لرائدة يمكنك التفكير  في أحدث باوربنك من شركة أنكر وهو  Anker Prime (20K، 220W) والذي يأتي مزودًا بقوة شحن هائلة في هيكل صغير الحجم.

 يُأتي هذا الطراز بقوة 220 واط ويوفر مزيجًا من السرعة والذكاء وسهولة الحمل.

بعد أيام قليلة من ظهور جهاز Poco Pad X1 على الإنترنت ، ظهر جهاز لوحي آخر من الشركة على منصة Geekbench. يعد أحدث جهاز في اختبارات الأداء هو Poco Pad M1 المزود بمعالج Snapdragon

حرائق وصعقات.. شاحن الهاتف المحمول يتحول لأداة قاتلة فما القصة؟

قد يبدو إبقاء هاتفك قريبًا أثناء النوم مريحًا لك، إلا أنه ينطوي على العديد من المخاطر الحقيقية وذلك بدءًا من ارتفاع درجة حرارة البطارية واحتمالية حدوث حرائق

يقول الخبراء أنه يجب عليك فصل معظم أجهزة الشحن عندما لا تكون قيد الاستخدام فيساعد فصل التيار الكهربائي على الحماية من ارتفاع التيار الكهربائي وتقليل مخاطر الحرائق ويجب أن تظل الأجهزة منخفضة الاستهلاك أو تلك المخصصة للبقاء في وضع التشغيل متصلة بالكهرباء دائمًا 

بمواصفات احترافية .. قرب إطلاق سلسلة أجهزة بوكو Pad 7 اللوحية

بعد أيام قليلة من ظهور جهاز Poco Pad X1 على الإنترنت ، ظهر جهاز لوحي آخر من الشركة على منصة Geekbench. يعد أحدث جهاز في اختبارات الأداء هو Poco Pad M1 المزود بمعالج Snapdragon وفي المقابل، يبدو أن كلا الجهازين اللوحيين عبارة عن إصدارات أعيدت تسميتها من أجهزة Xiaomi الموجودة بالفعل.
 

بمواصفات مذهلة وبطارية جبّارة.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

أعلنت شركة هارمان إنترناشيونال عن إطلاق سماعات JBL Tune 730BT اللاسلكية فوق الأذن في اليابان. سيكون الطراز الجديد متاحًا ابتداءً من 13 نوفمبر 2025.

مع تزايد استخدام بث الموسيقى والفيديو، أصبح المزيد من الناس يستخدمون سماعات الرأس ليس فقط للاستماع، بل أيضًا كجزء من أسلوبهم الشخصي. تُناسب سماعة JBL Tune 730BT هذا التوجه بهيكلها خفيف الوزن وقابل للطي، حيث يزن حوالي 218 جرامًا.. ستتوفر بثلاثة ألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق.

أحدث أخبار التكنولوجيا

