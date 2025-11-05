"بوكو" تستعد لإطلاق سلسلة أجهزة بوكو Pad 7 اللوحية

هل تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في أحدث جهاز لوحي من Poco للسوق العالمية وتنتشر شائعات حول إمكانية تسمية هذا الجهاز اللوحي بوكو باد X1 عند طرحه في السوق

مواصفاتXiaomi Pad 7

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الثالث. كما تُظهر القائمة أن Poco Pad X1 سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ونظام تشغيل Android 15.

على الجانب الآخر تعد معظم أجهزة Poco هي نسخ مُعاد تسميتها من أجهزة Redmi / Xiaomi الحالية لذا، من المحتمل أن يكون Poco Pad X1 (اسم مؤقت) نسخة مُعاد تسميتها من جهاز Xiaomi Pad 7، والذي يعمل أيضًا بمعالج Snapdragon 7+ من الجيل الثالث .

يتميز جهاز Xiaomi Pad 7 v بشاشة IPS LCD مقاس 11.2 بوصة بدقة 3.2K ومعدل تحديث 144 هرتز. وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.0 بسعة تصل إلى 256 جيجابايت، وبطارية بسعة 8850 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 45 واط. كما أنه مزود بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وأخرى خلفية بنفس الدقة. وتشمل ميزاته الأخرى أربع مكبرات صوت، وغطاءً أماميًا وخلفيًا من الألومنيوم، ودعمًا للقلم ولوحة المفاتيح.

ميزات جهاز شاومي باد 7



في سياق متصل، تعمل Poco أيضًا على إطلاق هاتفي Poco F8 Pro و F8 Ultra ، حيث حصل هذان الجهازان على شهادات اعتماد متعددة ، مما يُشير إلى إطلاق وشيك. ومن المرجح أن يُطرح Poco Pad X1 لأول مرة إلى جانب هواتف سلسلة F8 هذه في الأيام المقبلة.