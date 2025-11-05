قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 31 عاملاً زراعيًا في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ
قرار مفاجئ من ترامب.. لماذا هدد بقصف نيجيريا وأغضب البنتاجون؟ |تفاصيل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
تكنولوجيا وسيارات

"بوكو" تستعد لإطلاق سلسلة أجهزة بوكو Pad 7 اللوحية

لمياء الياسين

هل تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في أحدث جهاز لوحي من Poco  للسوق العالمية وتنتشر شائعات حول إمكانية تسمية هذا الجهاز اللوحي بوكو باد X1 عند طرحه في السوق 

مواصفاتXiaomi Pad 7

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الثالث. كما تُظهر القائمة أن Poco Pad X1 سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ونظام تشغيل Android 15.

على الجانب الآخر تعد معظم أجهزة Poco هي نسخ مُعاد تسميتها من أجهزة Redmi / Xiaomi الحالية لذا، من المحتمل أن يكون Poco Pad X1 (اسم مؤقت) نسخة مُعاد تسميتها من جهاز Xiaomi Pad 7، والذي يعمل أيضًا بمعالج Snapdragon 7+ من الجيل الثالث .

يتميز جهاز Xiaomi Pad 7 v بشاشة IPS LCD مقاس 11.2 بوصة بدقة 3.2K ومعدل تحديث 144 هرتز. وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.0 بسعة تصل إلى 256 جيجابايت، وبطارية بسعة 8850 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 45 واط. كما أنه مزود بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وأخرى خلفية بنفس الدقة. وتشمل ميزاته الأخرى أربع مكبرات صوت، وغطاءً أماميًا وخلفيًا من الألومنيوم، ودعمًا للقلم ولوحة المفاتيح.

ميزات جهاز شاومي باد 7
 

في سياق متصل، تعمل Poco أيضًا على إطلاق هاتفي Poco F8 Pro و F8 Ultra ، حيث حصل هذان الجهازان على شهادات اعتماد متعددة ، مما يُشير إلى إطلاق وشيك. ومن المرجح أن يُطرح Poco Pad X1 لأول مرة إلى جانب هواتف سلسلة F8 هذه في الأيام المقبلة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

