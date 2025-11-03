قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك في الأسواق بأعلى إمكانيات

باوربنك
باوربنك
لمياء الياسين

أطلقت شركة Ugreen جهاز EnergyPal Pro Mini (طراز PB727)، وهو الباوربنك صغير الحجم مصمم للشحن السريع وسهولة السفر. 

يتميز الباوربنك ببطارية بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة، ويدعم طاقة تصل إلى 55 واط. وهو متوفر الآن في الصين بسعر تجزئة 199 يوانًا (28 دولارًا أمريكيًا).


مواصفات باوربنك Ugreen EnergyPal Pro Mini

يستخدم باوربنك EnergyPal Pro Mini خلايا بطاريات ليثيوم أيون عالية الكثافة ، وهي شائعة الاستخدام في السيارات الكهربائية.

 تزعم شركة Ugreen أن الباوربنك يعد قادر على الحفاظ على أكثر من 70% من سعة البطارية بعد 1000 دورة شحن كاملة.


زودت يوجرين الجهاز بمنفذي USB-C ومنفذ USB-A. يدعم كلٌّ من كابل USB-C المدمج ومنفذ USB-C المستقل الشحن السريع بقوة تصل إلى 55 واط، بينما يوفر منفذ USB-A طاقة تصل إلى 22.5 واط. عند استخدام المنافذ الثلاثة في وقت واحد، يصل إجمالي الطاقة إلى 15 واط. يدعم الباوربنك أيضًا تقنية PD السريعة بقوة 45 واط، ويمكن شحنه بالكامل في غضون ساعتين تقريبًا.


باوربنك Ugreen EnergyPal Pro Mini
 

يحتوي الجهاز على شاشة رقمية أمامية بقياس 1.18 بوصة تعرض بيانات الطاقة الداخلة والخارجة، ومستوى شحن البطارية المتبقي في الوقت الفعلي. يدعم الجهاز العديد من بروتوكولات الشحن السريع، بما في ذلك PD وPPS وQC وSCP وUFCS وAFC، وهو متوافق مع هواتف Apple و Huawei و Xiaomi و Samsung و OnePlus و Oppo و Vivo وMeizu وغيرها. كما يمكنه تشغيل ملحقات مثل الساعات الذكية وسماعات الأذن التي تعمل بتقنية البلوتوث والطائرات المسيرة والمراوح اليدوية.


يتميز الباوربنك بغطاء خارجي متين  ويأتي مزودًا بكابل USB-C مدمج بطول 22 سم، يُستخدم أيضًا كحزام حمل. مصنوع من نسيج نايلون من 48 خيطًا، ومُصمم لتحمل أكثر من 10,000 ثنية ودورة توصيل.

تبلغ أبعاد جهاز EnergyPal Pro Mini 90.3 × 50.5 × 33.5 ملم، ويزن 249.1 غرامًا. كما يتميز بحماية مزدوجة الشريحة، وقد اجتاز أكثر من 150 اختبار سلامة، بما في ذلك اختبارات التيار الزائد، والجهد الزائد، والشحن الزائد، ودرجة الحرارة، وحالات قصر الدائرة.

ومن جانبها قدمت شركة Xiaomi مؤخرًا بنك الطاقة PB2165 بسعة 20000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 165 وات وشاشة ذكية، بينما كشفت شركة Baseus عن بنك طاقة بقوة 100 وات يتميز بسعة 20000 مللي أمبير في الساعة وكابلات مدمجة مزدوجة.

جهاز EnergyPal Pro Mini طاريات ليثيوم بطاريات ليثيوم أيون السيارات الكهربائية بنك الطاقة

