بمواصفات احترافية .. قرب إطلاق سلسلة أجهزة بوكو Pad 7 اللوحية

بعد أيام قليلة من ظهور جهاز Poco Pad X1 على الإنترنت ، ظهر جهاز لوحي آخر من الشركة على منصة Geekbench. يعد أحدث جهاز في اختبارات الأداء هو Poco Pad M1 المزود بمعالج Snapdragon وفي المقابل، يبدو أن كلا الجهازين اللوحيين عبارة عن إصدارات أعيدت تسميتها من أجهزة Xiaomi الموجودة بالفعل.

وفقًا للتسريبات المبكرة، يُعتقد أن جهاز Poco Pad X1 اللوحي هو عبارة عن نسخة جديدة من Xiaomi Pad 7

مواصفات جهاز Poco Pad X1

كشف موقع Geekbench أن جهاز Poco Pad M1 اللوحي يعمل بنظام Android 15، على الرغم من أن Android 16 متوفر منذ بضعة أشهر. هذا يعني على الأرجح أن الجهاز اللوحي سيُشحن بنظام Android 15 فورًا، وسيتلقى تحديثًا للإصدار الأحدث لاحقًا.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز اللوحي بمعالج سنابدراجون 7s من الجيل الرابع من كوالكوم. رُصد الجهاز في اختبار ذكاء اصطناعي على منصة Geekbench، ومن المتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي بشاشة مقاس 12.1 بوصة بدقة 2560 × 1600 ومعدل تحديث 120 هرتز للتمرير السلس وتشغيل الفيديو.

ميزات جهاز Poco Pad X1

وتشمل المواصفات المحتملة الأخرى كاميرات أمامية وخلفية بدقة 8 ميجابكسل، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، وبطارية ضخمة بسعة 12000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات والشحن السلكي العكسي بقوة 27 وات.



لم يُعلن عن موعد الإطلاق الرسمي حتى الآن، ولكن يُشاع أن هاتفي Poco F8 Pro وPoco F8 Ultra سيُطرحان قريبًا. ولن يكون من المُستغرب أن ينضم إليهما جهازPoco Pad M1 اللوحي في الحدث.