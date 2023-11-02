بعد وداع كأس الرابطة.. تين هاج يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد

حسم الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، الجدل حول مستقبله مع الشياطين الحمر بعد الخسارة وداع كأس الرابطة على يد نيوكاسل، أمس الأربعاء.

وقال تين هاج في تصريحات صحيفة عقب المباراة: "أنا مقاتل، أنا واثق من قدرتي على القيام بذلك، لكن في هذه اللحظة نحن في وضع سيئ”.

وأضاف: "أنا أتحمل المسؤولية، ولكني أعتبرها تحديًا، يجب أن أبقى مع لاعبي فريقي وأن أقاتل معًا”.

وأطاح فريق نيوكاسل يونايتد بنظيره مانشستر يونايتد، من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما نجح في الفوز عليه بثلاثية نظيفة، في إطار دور الـ ١٦ من البطولة.

وجاءت ثلاثية نيوكاسل يونايتد عن طريق كل من ميجيل ألميرون ولويس هال وجوزيف ويلوك في الدقائق ٢٨، ٣٦، ٦٠.