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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشاركة السياسية واجب وطني.. ندوة تثقيفية بإبراشية كنائس الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظم مركز إعلام الخارجة بالتعاون والتنسيق مع قطاع تنمية المجتمع وشئون البيئة بالجامعة وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة ندوة حول “المشاركة السياسية ركيزة لاستقرار المجتمع”،) وذلك بابراشية كنائس الوادى الجديد.

بحضور القس شنودة صهيون- راعى كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، الدكتور  مصطفى محمود – المشرف عى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادى الجديد، سامح منقريوس- المستشار القانونى لمطرانية الوادى الجديد، وأزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة.

افتتحت الندوة أزهار عبدالعزيز مدير مركز إعلام الخارجة، مؤكدة الهدف الحقيقى للحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى وأهمية المشاركة السياسية من كافة أطياف وفئات المجتمع ، وكيف أن المشاركة تعمل على استقرار وتنمية المجتمع.

من جانبه قال الدكتور  مصطفى محمود المشرف  على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ووكيل  كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الوعى السياسي والاقتصادى والتوجيه نحو حب الأوطان يبدأ دائما من دور العبادة، فدور العبادة في مصر ليست للعبادة فقط وإنما هى للتواد والتراحم ونشر الوعى والثقافة والأخذ بيد المجتمع نحو مستقبل أفضل.

وأضاف أن القارئ للتاريخ يعى دائماً أن مصر لم تهزم سوى 12 مرة من إجمالى عدد 950 حرب على مر التاريخ، فمصر أثبتت أنها دائما على قلب رجل واحد، وتسعى نحو السلام والتنمية، والوعى السياسي واجب وطنى، ونصح بعدم الانصياع للأقوال السلبية المرددة لمقولة أن الانتخابات الرئاسية محسومة ، فالصوت أمانة والأمانة قيمة لابد للأجيال من تعلمها والحفاظ عليها، والوعى السياسي يستوجب مشاركة الشباب في كافة الانتخابات  ومختلف الجوانب السياسية ،لذلك لابد من الوقوف بجانب الدولة لأن الجهات المتربصة كثيرة، لذا فوجب علينا جميعاً التوعية بأهمية المشاركة والدعوة إليها .

من جانبه أوضح منقريوس معنى الاستحقاق الدستورى، وكيف أنه يفرض على كافة الأطياف التواجد في المشهد الانتخابي، ولأنه وعلى مدار تاريخ مصر لقديم والحديث أثبتت الكنيسة المصرية أنها جزء أصيل من أركان المجتمع المصرى ولا تنفك عنه أبدًا، كما تطرق منقريوس لتوضيح الاجراءات والخطوات السليمة لضمان انتخابات رئاسية سليمة وفق ما أقره الدستور المصرى، ثم أوضح خلال كلمته مدى إنصاف الدستور المصرى للمرأة، ومراعاة تمكين الفئات الأخرى كالشباب وذوى الهمم والمصريين بالخارج .

 

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وأضاف منقريوس أنه لابد من التأكيد على أن هناك العديد من المخططات الساعية لإظهار مصر في حالة عدم استقرار سياسى، الأمر الذي يجعل الاستقرار الاقتصادى والتنمية أمر بعيد المنال، لذا فمن واجب كل مصرى أن نشارك في هذا العرس الانتخابى إيماناً منا بمبدأ الولاء للوطن، والضمير المصرى الحر الرافض لمثل تلك الدعوات الهدامة، واختتم منقريوس كلمته بالتأكيد على أن الإنسان الإيجابى أفكاره لا تنتهى، والإنسان السلبى أعذاره لا تنتهى .. والجميع أمامهم الفرصة للدعوة والمشاركة ليكون عرس انتخابى حقيقي.
 

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