تعليم الوادي الجديد: قبول الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية "ألف مدير مدرسة"

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد المهندس سيد عبدالعزيز، قبول عدد من أبناء المحافظة من منسوبي قطاع التعليم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب ذوى الكفاءة والمتميزين.



وأكد وكيل الوزارة -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- تقديم كافة سبل الدعم لهم والعمل على تذليل كافة العقبات إن وجدت فى سبيل التعاون المثمر للإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بآداء الإدارة المدرسية بما يعود بالنفع على العملية التعليمية وتطوير الآداء والتميز فى العمل.



وأعرب وكيل التعليم بالوادى الجديد عن تهنئته لأبناء المحافظة من منسوبى قطاع التعليم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب ذوى الكفاءة والمتميزين.



جدير بالذكر أنه جرى عقد تدريب شامل بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر للمعلمين ومنح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها لمن يجتازها تولى إدارة المدرسة لتحقيق التغيير المنشود في الارتقاء بأداء إدارة المدارس.