عماد الدين حسين: مصر تتبنى موقفا داعما لدول الخليج في وجه الاعتداءات الإيرانية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الدور المصري كان واضحًا منذ اليوم الأول للأزمة، وتحديدًا في 28 فبراير، عندما أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أدانت فيه الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف المصري ظل ثابتًا منذ ذلك التاريخ، حيث عبّرت أعلى مستويات الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، إضافة إلى مجلسي النواب والشيوخ، عن موقف موحد يؤكد التضامن الكامل مع دول الخليج.

وأشار حسين إلى أن الشارع السياسي المصري، وكذلك الرأي العام، يتبنى موقفًا داعمًا لدول الخليج، مع رفضه في الوقت ذاته للهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، مؤكدًا أن هذين الملفين منفصلان ولا ينبغي الخلط بينهما.

وأضاف أن المصريين، انطلاقًا من انتمائهم العربي، يعبّرون عن تضامنهم الكامل مع دول الخليج، ويؤكدون استعدادهم للدفاع عنها وفقًا للظروف والتنسيق المشترك، وفي الوقت نفسه يدينون الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأي تصعيد عسكري في المنطقة.

وانتقد حسين ما وصفه بمحاولات بعض الأطراف المغرضة التشويش على هذا الموقف، من خلال الترويج لوجود خلافات، مشيرًا إلى أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي أنفسهم يشيدون بالدور المصري.