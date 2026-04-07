قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ساحر نيجيري يتوقع فوز منتخب إفريقي بكأس العالم 2026.. هل يكون مصر؟
تحركات رسمية.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات وموعد الصرف
العم الذئب.. ضبط نقاش تعدى على بنات شقيقه القصّر في المنوفية
رئيس زراعة النواب يقترح إطلاق مبادرة لإعفاء الفلاحين من غرامات الأرز
إعلام تركى: مقتل وإصابة 5 فى حادث إطلاق نار على القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول
رسمياً.. المصري البورسعيدي يعلن رحيل نبيل الكوكي بعد رباعية الزمالك
غير مستقرة.. ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالة والده الصحية
صافرات الإنذار تدوي في معظم أنحاء إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
"بيتكوين" تهبط.. مهلة ترامب لإيران تهز أسواق العملات الرقمية
وفد السفارة المصرية بالجزائر يستقبل بعثة الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد
الوزراء: 105 آلاف شكوى بشأن الأسعار والقطاع الصحي في شهر
مرصد الأزهر يحذر من خطة صهيونية لفرض "المساواة العددية" وتقسيم المسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

باستخدام أحدث التقنيات الاستكشافية.. نجاح حفر بئر جديدة بخليج السويس بإنتاج يناهز 2500 برميل يومياً

أمل مجدى

تمكنت شركة بترول خليج السويس "جابكو" من حفر البئر الاستكشافية الجديدة الناجحة ( جنوب الوصل BB )  بمنطقة جنوب الوصل بخليج السويس، بالشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشريك الإستثمار شركة دراجون أويل الإماراتية.

وأسفرت اختبارات البئر عن معدلات إنتاج تقارب 2500 برميل زيت يوميًا، و3 ملايين قدم مكعب غاز ، وتم ربطها فورًا على تسهيلات الإنتاج القائمة، بما أسهم في رفع القدرة الإنتاجية الكلية للشركة.

وأوضحت  جابكو أن هذه البئر الواعدة رفعت إجمالي إنتاج الشركة إلى نحو 67 ألف برميل زيت يوميًا، لأول مرة منذ فترة طويلة .

ويمثل هذا النجاح مؤشرًا إيجابيًا على قدرة حقول خليج السويس على استعادة معدلات الإنتاج المرتفعة، بالاعتماد على أحدث التطبيقات التكنولوجية، وفي مقدمتها تقنية المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد باستخدام بطاريات التسجيل المصطفة على قاع الخليج "OBN"، والتي أتاحت رصد تراكيب جيولوجية لم تكن واضحة من قبل وفتح آفاق جديدة للاستكشاف في مناطق واعدة بمخزون بترولي كبير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

ترشيحاتنا

باوربنك

بأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باور بانك في 2026

تحديث أندرويد 17

فيفو تطلق نسخة تجريبية لتلك الهواتف.. خطوات التثبيت

ميزات هاتف شاومي 17 ماكس

بميزات ثورية.. إليك أفضل هواتف قابلة للطي في الأسواق

بالصور

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

وحدة محلية
وحدة محلية
وحدة محلية

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد