علق الإعلامي خالد أبو بكر، على التوقعات بحالة من الركود في الاقتصاد العالمي، قائلا إن الغلاء يطال جميع بلدان العالم، مع بعض الفوارق.

وذكر خالد أبو بكر، خلال برنامج “كل يوم”، المذاع عبر قناة “أون” أن الحكومة أخطأت في أشياء مختلفة، ولكن من الظلم أن يأتي أحد على أي شيء مرتبط بالأحداث الجارية في الخارج، و التأثر بالأحداث.

لا ذنب لها بها

وشدد الإعلامي على أنه لا مجال لبطولات إعلامية زائفة ضد الحكومة في أزمات «لا ذنب لها بها»، فالوقت غير مناسب الآن، مضيفًا أنه لا يمكن لأي مصري التفريط في أرضه وعرضه، فنحن في موقف وطني.



وتابع الإعلامي خالد أبو بكر، «من الظلم انتقاد الحكومة فيما يتعلق بتأثيرات الحرب والاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة».