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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: إسرائيل تخسر اقتصاديا من الحرب ولكن دعم أوروبا وأمريكا لا يتوقف

اسرائيل
اسرائيل

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن إسرائيل تأثرت كثيرا بسبب الحرب على غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل استدعت 300 ألف جندي من أجل الحرب، وهؤلاء الـ 300 ألف تركوا وظائفهم وجاءوا من أجل الحرب.


وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن إسرائيل حققت مكاسب 5.2 مليار دولار من السياحة العام الماضي، ومع استمرار الحرب، تخسر إسرائيل هذه السياحة، أيضًا إسرائيل كانت تصدر الغاز لأوروبا، ومع وجود تهديدات لخطوط الغاز قد تخسر إسرائيل هذه الأموال التي تأتي إليها من تصدير الغاز، خاصة أننا مقبلون على الشتاء، وأوروبا تستورد الغاز من إسرائيل.

 الاستثمار جبان


وتابع: "إسرائيل أيضًا تخسر تدفقات الاستثمار، لأن الاستثمار جبان، ومع توتر الأوضاع، الكثير من الاستثمارات تهرب".


وأردف: "الخسائر على إسرائيل كثيرة، ولكن هذه الدولة القائمة على الأراضي الفلسطينية، تستطيع دائما أن تستغل مثل هذه الأحداث كي تحصل على دعم يعوض كل خسائرها من دول أوروبا وأمريكا".

إسرائيل الخسائر أوروبا وأمريكا تدفقات الاستثمار تصدير الغاز

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