عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كاتبة تدعى وفاة ابنها من أجل الشهرة.. هذه الحركة كشفت الحقيقة

كتابة
كتابة

في واقعة صادمة، اعترفت كاتبة كندية شهيرة أنها  زورت أوراق وفاة ابنها بعد اتهامها باختطافه، وتم الإبلاغ عن اختفاء داون ووكر، وهي امرأة من السكان الأصليين من ساسكاتشوان، في صيف عام 2022، مما أدى إلى إجراء بحث مستمر عنها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم العثور عليها في ولاية أوريجون الأمريكية مع ابنها بعد أسبوعين، وقالت ووكر (49 عاما) إنها اختفت لأنها كانت تهرب من العنف المنزلي.

لكن لم يمر الأمر على الشرطة اتي اتهمتها في وقت لاحق بتسع جرائم، بما في ذلك اختطاف الوالدين، وانتحال الهوية، وتزوير جواز سفر، وكانت قد دافعت عن نفسها في البداية بأنها غير مذنبة في القضية.

ويوم الخميس، أقرت ووكر بالذنب في ثلاث تهم أمام محكمة ساسكاتون، من بينها اختطاف الابن بما يخالف أمر الحضانة، وحيازة شهادة وفاة مزورة، وتزوير جواز سفر.

txt

أشرف أبو الهول: حماية أمريكية وأوروبية لمنع محاكمة إسرائيل على أي جريمة

txt

احذر.. الحبس عقوبة كل من روج لارتكاب جريمة ختان أنثى طبقا للقانون

وطلب محاموها والمدعون العامون من القاضي إصدار حكم مشروط عليها بالسجن لمدة 12 شهرًا، مما يعني أنها ستقضي وقتًا في المجتمع، يليه وضع تحت المراقبة لمدة 18 شهرًا، سوف يقرر القاضي براد ميتشل الحكم النهائي.

أبلغت شرطة ساسكاتون في البداية عن اختفاء ووكر في 24 يوليو 2022. وفي ذلك الوقت، قال الضباط إنها شوهدت آخر مرة قبل يومين في 22 يوليو.

وقالوا إنه تم العثور على سيارتها الفورد إف-150 وبعض متعلقاتها في تشيف وايت بارك في ساسكاتشوان، مما أثار المخاوف من تعرض ووكر وطفلها للأذى.

بعد بحث دام أسبوعين، وشمل فحص نهر جنوب ساسكاتشوان، أعلنت الشرطة في 5 أغسطس 2022 أنه تم العثور على ووكر آمنة مع طفلها على بعد أكثر من 1000 ميل (1600 كيلومتر) في مدينة أوريجون.

وبعد إلقاء القبض عليها، تم تم تسليمها إلى السلطات الكندية، حيث واجهت اتهامات إضافية، بينما تم تعليق قضيتها في الولايات المتحدة. كما تم سجن ووكر مؤقتًا وتم إخراج طفلها من رعايتها.

كاتبة مشهورة

تعد ووكر، المعروف أيضًا باسم داون دومونت، كاتبة معروفة ومدافعة عن السكان الأصليين في كندا، ولها مسيرة مهنية تمتد لأكثر من عقد من الزمن.

بينما استمر تحقيق الشرطة معها، تم إدراج روايتها الأخيرة، The Prairie Chicken Dance Tour، في القائمة المختصرة لجائزة ستيفن ليكوك التذكارية للفكاهة، وهي واحدة من أقدم الجوائز الأدبية في كندا.

وهي حاصلة أيضًا على شهادة في القانون من جامعة كوينز في أونتاريو، وترشحت كعضو في البرلمان الفيدرالي عن الحزب الليبرالي الحاكم في الانتخابات الأخيرة في كندا.

Netflix الادعاء السكان الأصليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

أسعار البنزين الجديدة والسولار الآن.. القائمة الكاملة ومقدار الزيادة بدءا من اليوم

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

أسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم.. اعرف 80 بقى بكام بعد التحريك

الدولار رسميًا الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي| كم سجل الأخضر؟

استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة شاب ضد زميلته بالشرقية

بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدة

التعريفة الجديدة للمواصلات 2023 بعد زيادة أسعار البنزين|أجرة جميع المحافظات والنقل العام

ترشيحاتنا

تصل إلي 45 ٪ .. قناة السويس تمنح تخفيضات رسوم جديدة لسفن الصب .. مستند

2600 فرصة عمل شاغرة.. محافظ أسيوط يعلن تنظيم ملتقى توظيفي| تفاصيل

طائرة مساعدات بريطانية تصل مصر لدعم غزة

أغلى 5 سيارات في السعودية .. تصل لـ 36 مليون ريال

الخارجية الأمريكية: ندعم حق إسرائيل في الدفاع بما يتوافق مع القانون الدولي

احتيال يهدد عرش ترامب.. أبناء رئيس أمريكا السابق أمام القضاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 10 أطعمة لمكافحة نقص فيتامين B12

حزام جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض| جديدة وغير تقليدية

فيديو

خلاف بين وزيري دفاع ومالية الاحتلال يشعل إسرائيل| فيديو جراف

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ