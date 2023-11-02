أشرف أبو الهول: حماية أمريكية وأوروبية لمنع محاكمة إسرائيل على أي جريمة

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام، إنه دائما تحدث حماية أمريكية وأوروبية لمنع محاكمة إسرائيل على أي جريمة سواء كانت ضد الصحفيين أو غيرهم.

وأضاف الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام، مداخلة لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الصحفيون دائما مستهدفون حتى قبل عام 2000 لأنني كنت مراسلا لجريدة الأهرام في غزة ولم يكن هناك توغل إسرائيلي بدون استهداف صحفيين".

وأشار الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام،: "الاحتلال دائما يحاول الوصول واستهدف الصحفيين المؤثرين والأعلى صوتا أو الأقرب لرؤية التوغلات الإسرائيلية".