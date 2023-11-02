مصطفى الفقي: إسرائيل مصيبة لحقت بنا وهدفها ضرب الشعوب العربية ببعضها.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أن موضوع الصراع في القضية الفلسطينية سيظل كذلك لحين تحصل صحوة حقيقية ويكون في اتفاق لحد أدنى إلى ما يمكن قبوله، قائلا: "في دول عربية تطبع وفي دول لا تطبع وفي دول ترى أن الموضوع اتخذ وقتا طويلا".

وأضاف مصطفى الفقي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن الدنيا تغيرت والعالم تحول والواقع إسرائيل دولة محمية إمريكية ومدعومة من أوروبا وقامت على أشلاء القضية اليهودية في العالم منذ القرون الماضية.

وتابع: الإرهاب صناعة إسرائيلية ولم يعرف العالم إرهاب أكثر من إرهاب إسرائيل تجاه سكانها وتجاه الآخر، وهي دولة خارج حدود القانون ولا تتعامل مع البشر كبشر وهي مصيبة ولحقت بنا في المنطقة والآن تلعب لعبة ضرب الشعوب العربية ببعضها".