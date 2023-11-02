مصطفى الفقي: نتنياهو أكبر كوارث إسرائيل.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أن حركة حماس هي مقاومة إسلامية في حركة التحرير الوطني في فلسطين ولكنها بحكم التغيرات السياسية في المنطقة وتداخل قوى مختلفة إلى جانب التعنت الإسرائيلي اتخذت أشكال مختلفة وأصبحت متأثرة بفكر الإخوان.

وأوضح مصطفى الفقي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا بأس من أن تكون حركة حماس متأثرة بالفكر الإخواني إذا كان يصب في التحرر الوطني ولكنه أصبح يلون صورة الدول، قائلا: "اتهام حماس بالبيع والخيانة كلمات واسعة ولكن يتساءل البعض هل كان المقاومة دارسة لما سيجري بعد 7 أكتوبر".

وتابع مصطفى الفقي: السياسة لها حسابات مختلفة ولابد أن تخضع للواقع وهل حماس استشارت دول أخرى، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخلي كل واحد ينفد صبره ويخلي كل قوى تنقلب ضده، ومن أكبر الكوارث في السياسة الإسرائيلية وجود نتنياهو رئيس وزراء عدة مرات".