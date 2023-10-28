أول رد من مصطفى الفقي بشأن تداول فيديو لموافقته على تهجير الفلسطينيين| شاهد

علق الدكتور مصطفي الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال الدكتور مصطفي الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: “لم يكن يتوقع أحد أن تتدهور الأمور على هذا النحو، وأن تصل الغطرسة الإسرائيلية إلى هذا المستوى، وأن يكون هناك مخطط خبيث للمنطقة”.

وأضاف الدكتور مصطفي الفقي، الكاتب والمفكر السياسي،: "الوضع الحالي كان غير متوقع على الإطلاق"، لافتا إلى أن: "موقف مصر هو أشرف المواقف على الساحة حاليا".

ونفى الدكتور مصطفي الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، موافقته على تهجير الفلسطينيين، قائلا: "لم يحدث إطلاقا، وما تحدثت عنه في أحد البرامج التلفزيونية، ليس رأيي على الإطلاق"، مؤكدا: "من يفرط في ذرة رمل في سيناء؛ كأنه فرط في كيلو متر مربع من ميدان التحرير".