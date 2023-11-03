أسوان.. قطع المياه عن بعض المناطق لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق ، مساء اليوم الجمعة ، وتهيب الشركة بالمواطنين القاطنين فى هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وذكرت شركة المياه فى بيان لها أنه نظراً لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بجبل تقوق، الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن عدد من المناطق بوسط وشرق المدينة.

قطع المياه

يأتى ذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السابعة من صباح غد السبت، وتهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة.

وأناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، وطه حسين نائب رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، وبحضور القيادات التنفيذية بإفتتاح مسجد على زين العابدين بقرية الرغامة البلد للوحدة المحلية لقروى أقليت ، والذى تم إحلاله وتجديده بتكلفة 2.5 مليون جنيه ، وعلى مساحة 600 م2 ، حيث قام بإلقاء خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود ، والتى جاءت بعنوان " الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية " .

وتم بالتوازى إفتتاح مسجد الفتاح العليم بقرية الفؤادية بإدارة كوم أمبو ، والذى تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بتكلفة مليون و 250 ألف جنيه ، وعلى مساحة 276 م2 ، وتم كذلك إفتتاح مسجد الراوى بقرية الغنيمية التابعة لإدراة إدفو ثانى عقب الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد له بتكلفة مليون جنيه ، وعلى مساحة 155 م2 .

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 135 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وعقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بالإبقاء على أسعار السولار كما هى حرصاً من رئيس الجمهورية على التخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية ، وألا يكون له تأثير فى حركة السوق والبيع والشراء ، والإكتفاء بزيادة وتحريك أسعار البنزين فقط.