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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت العدل يكشف سبب تأجيل أوبريت الحلم العربي

مدحت العدل
مدحت العدل

تحدث السيناريست مدحت العدل عن سبب تأجيل أوبريت الحلم العربي، بعد أن عقد الاتفاق مع عدة نجوم؛ للمشاركة فيه، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى دار الأوبرا المصرية، وأنه لا يملك أن يتدخل في الأمر.

وأضاف السيناريست مدحت العدل، في تصريحات تلفزيونية، إنه تم تبليغه بتأجيل تصوير أوبريت الحلم العربي، خلال الأيام الماضية، في أثناء وجوده ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي، وأن ذلك بسبب اعتبارات تخص دار الأوبرا المصرية، بعدما اتفق مع عدد من الفنانين للمشاركة في الأوبريت، منهم الفنانين ليلى علوي، ويسرا، وحسين فهمي.

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وأوضح مدحت العدل، أن يوم عرض الأوبريت، لم يكن ليقتصر فقط على الغناء؛ بل كانت هناك خطة لجمع تبرعات؛ لمساعدة أهالي غزة، من خلال فتح حساب بنكي من أجلهم، والتبرع بالدم أيضًا.

 

مدحت العدل يدعو لوقفة احتجاجية تضامنًا مع القضية الفلسطينية

وقد دعا السيناريست والمنتج مدحت العدل جميع المصريين للنزول ظهر اليوم، في كل الميادين المعروفة سابقا، ومنها المنصة أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، لدعم القضية الفلسطينية، والقيادة السياسية لرفض ما يحدث للشعب الفلسطيني وأهل غزة. 

وظهر عدد من الفنانين في فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعلنون فيها نزولهم أمام المنصة، وفي الميادين المختلفة لدعم القضية  الفلسطينية، منهم: دينا الشربيني، أشرف زكي، رضا البحراوي، حمو بيكا، نهال عنبر، باسم سمرة، وغيرهم. 

وقد أطلق عدد من فناني مصر، حملة؛ لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعماً لقراراته في حماية مصر، والوقوف في وجه أي مخطط صهيوني.

وانضم لحملة تفويض الرئيس السيسي، كلا من: نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانة صابرين، والفنانة روجينا، والفنانة بسمة، ودينا، ورانيا يوسف، ورانيا محمود ياسين.

المنتج مدحت العدل أوبريت الحلم العربي يسرا ليلى علوي القضية الفلسطينية

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