حبس شخصين زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالقاهرة

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال الأمن شخصين لقيامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة قيام (شخصين) بإستخدام أختام "مقلدة - مغشوشة" خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة مُتخذين من إحدى الورش غير المرخصة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

تم ضبط المدير المسئول "له معلومات جنائية" ومالك الورشة ، وبحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية وزنت 4206 جرام مختلفة الأشكال والأوزان – مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تزوير الدمغات الخاصة بالمشغولات الذهبية – مبلغ مالى .

أقرا بارتكاب الواقعة ، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.