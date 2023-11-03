أين البشر .. تعليق مؤثر من الفنان يوسف الشريف عن أحداث فلسطين

أعرب الفنان يوسف الشريف عن حزنه واستيائه لما يحدث في فلسطين ولأهلها من عنف وقصف على يد الاحتلال الصهيوني.

وكتب يوسف الشريف، تغريدة، عبر حسابه بموقع “X”: "العالم تحول إلى غابة.. أين البشر؟".

وقد نشر الفنان يوسف الشريف تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X مؤخرًا ، بشأن الاحداث التي تجري حاليا في فلسطين، والاعتداء على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب يوسف الشريف: “سيناء خط أحمر.. الجيش المصري خط أحمر.. تحيا مصر.. أفتخر بجيش مصر.. أسود الجيش المصري”.

دعم الفنانين للقضية الفلسطينية

وكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. كارثة إنسانية ومجزرة وحشية ومنتهكة لجميع القوانين الدولية والإنسانية وجريمة تفوق كل ما سبق، اللهم بردا وسلاما على أهلنا في غزة: {ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار}".

فيما علق الفنان راغب علامة وكتب عبر حسابه بتطبيق “إكس”: "الآن وبعد هذه المجزرة، صار واضحاً للعالم ودليلاً قاطعاً بأن مشكلة العدو الصهيوني المجرم ليست مع حركة حماس! هذا الحقد الأعمى وجريمة الحرب هذه هي دليل قاطع بأن مشكلة الصهاينة هي مع الطفل الفلسطيني والشعب المدني الفلسطيني!".

وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”: "أنا مش لاقية كلام أقوله، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يقويكم وينصركم ويصبركم، هو ربنا بس اللي قادر ينجيكم وهينجيكم بإذن الله.. قلوبنا معاكم والله كلنا".

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « إكس»: “‎‏‎مجزرة مستشفى المعمداني فظائع النازية الهولوكوست التي يحاكم من يشكك فيها في إسرائيل و16 دولة أوروبية، عادت حية أمام أعيننا لا تحتمل الشك على يد نسل ضحاياها”.

وأضاف نبيل الحلفاوي: “إبادة جماعية لم ترتكبها إسرائيل وحدها بل شاركت فيها دول كبرى من خلال منحها دعما وغطاء ورفضا لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن”.