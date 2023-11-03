عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أين البشر .. تعليق مؤثر من الفنان يوسف الشريف عن أحداث فلسطين

يوسف الشريف
يوسف الشريف

أعرب الفنان يوسف الشريف عن حزنه واستيائه لما يحدث في فلسطين ولأهلها من عنف وقصف على يد الاحتلال الصهيوني.

وكتب يوسف الشريف، تغريدة، عبر حسابه بموقع “X”: "العالم تحول إلى غابة.. أين البشر؟".

txt

مسلسل سفاح الجيزة مستفز.. وكان نفسى أشتغل مع فؤاد المهندس| أبرز تصريحات محمد ممدوح

txt

نادين نجيم تكشف عن أصدقائها الحقيقيين .. صور

وقد نشر الفنان يوسف الشريف تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X مؤخرًا ، بشأن الاحداث التي تجري حاليا في فلسطين، والاعتداء على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

وكتب يوسف الشريف: “سيناء خط أحمر.. الجيش المصري خط أحمر.. تحيا مصر.. أفتخر بجيش مصر.. أسود الجيش المصري”. 

دعم الفنانين للقضية الفلسطينية

وكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. كارثة إنسانية ومجزرة وحشية ومنتهكة لجميع القوانين الدولية والإنسانية وجريمة تفوق كل ما سبق، اللهم بردا وسلاما على أهلنا في غزة: {ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار}".

فيما علق الفنان راغب علامة وكتب عبر حسابه بتطبيق “إكس”: "الآن وبعد هذه المجزرة، صار واضحاً للعالم ودليلاً قاطعاً بأن مشكلة العدو الصهيوني المجرم ليست مع حركة حماس! هذا الحقد الأعمى وجريمة الحرب هذه هي دليل قاطع بأن مشكلة الصهاينة هي مع الطفل الفلسطيني والشعب المدني الفلسطيني!".

وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”: "أنا مش لاقية كلام أقوله، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يقويكم وينصركم ويصبركم، هو ربنا بس اللي قادر ينجيكم وهينجيكم بإذن الله.. قلوبنا معاكم والله كلنا".

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « إكس»: “‎‏‎مجزرة مستشفى المعمداني فظائع النازية الهولوكوست التي يحاكم من يشكك فيها في إسرائيل و16 دولة أوروبية، عادت حية أمام أعيننا لا تحتمل الشك على يد نسل ضحاياها”.

وأضاف نبيل الحلفاوي: “إبادة جماعية لم ترتكبها إسرائيل وحدها بل شاركت فيها دول كبرى من خلال منحها دعما وغطاء ورفضا لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن”.

الفنان يوسف الشريف القضية الفلسطينية الاحتلال الصهيوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور غير متوقّع من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام زد

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

اِعرف مين المقصود | الزمالك يدرس قرارًا صادمًا بعد الخسارة من زد

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في شرق سوريا

صفعتان على وجه الكيان| استقالة إسر.ائيلية بسبب "فشل نتنياهو".. وأنجلينا جولي توجه ضربة لجيش الاحتلال

تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مسلسل سفاح الجيزة مستفز.. وكان نفسى أشتغل مع فؤاد المهندس| أبرز تصريحات محمد ممدوح

أخبار الفن.. أول تعليق من سامو زين على أزمته مع مروان خوري.. وسيلينا جوميز تعلن إعتزال السوشيال ميديا

watch it تطرح البوستر الرسمي لحكاية"روحى فيك"

تضامنا مع غزة.. سيلينا جوميز تعتزل السوشيال ميديا

بلاش أنا | أول تعليق من سامو زين على أزمته مع مروان خوري

أحلام تنتقد نهاية مسلسل كريستال وباميلا الكيك ترد |شاهد

أبرزها إسكوبار وبنبان ..خريطة الأعمال المرتقبة على قناة الوثائقية خلال شهر نوفمبر

بشخصية عالم أزهري.. تفاصيل شخصية أحمد حاتم فى فيلم "المنبر"

ترشيحاتنا

بلينكن لإسرائيل: الهدنة الإنسانية ستعطيكم الوقت للهجوم البري في غزة

إصابة مارك زوكربيرج بـ الرباط الصليبي.. صور

لو رخصتك ضاعت.. خطوات سريعة لاستخراج بدل فاقد أونلاين

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الكاتب الملكي جحوتي يكشف سرًا من أسرار الفراعنة

الخنازير يمكنها أن تتجاهل.. شوبير: ما يحدث في غزة لا يمكن تصديقه

الحق iphone 14 بسعر مغرى.. خصم أكثر من 10 آلاف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الريحان.. أعشاب لمرضى الكلى

بجسم ممشوق بعد الولادة.. دينا داش تثير الجدل فى حفل خطوبة شقيقها

خد بالك.. تطبيق ترجمة يورط سائحاً ويتسبب في اعتقاله| تفاصيل كاملة

بفستان ملفت.. خطيبة كريم داش تثير الجدل في حفل خطوبتها

فيديو

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

لا تعويم | مكاسب تثبيت سعر الفائدة.. ومفاجأة تنتظر الدولار

هدد أمريكا ووصف إسرائيل بالغباء.. أبرز تصريحات حسن نصر الله

البنزين من بينها.. قرارات حكومية مهمة في شهر نوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ