نادين نجيم تكشف عن أصدقائها الحقيقيين .. صور

نشرت الفنانة نادين نجيم عدة صور بصحبة أبنائها جيوفاني وهافين التى وصفتهما بأصدقائها الحقيقيين .

وعلقت نادين نجيم على الصور ، قائلة: "مع أصدقائي الحقيقيين يا رب تحمي ولادي وتخلينا عطول لبعض".

وقد احتفلت الفنانة نادين نجيم بعيد ميلاد خطيبها ، حيث نشرت عدد من الصور والفيديوهات عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وقد كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم كشفت عن موعد زواجها، خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" تحدثت نادين نجيم عن خطيبها ناريك ناربيكيان كاشفة عن موعد زواجهما وقالت: "أنا مشغولة الآن لذا لن أتمكن من الزواج وفي الأغلب سيكون الزفاف في الصيف المقبل لأنني أحب أجواء الصيف عن الشتاء".

وشاركت نادين نجيم في موسم رمضان 2023 بمسلسل "وأخيرا"، المكون من 15 حلقة، وشاركها بطولته قصي خولي وتدور أحداث مسلسل "وأخيرًا"، في إطار اجتماعي حول امرأة قوية تدعى “خيال” والتي تعيش في أجواء شديدة الفقر والقحط الشديد، ولا تحمل أي أوراق إثبات شخصية تثبت وجودها، كما انها تعيش ماضي مليء بالقصص المؤلمة والتي تقع في حب شاب يدعى “ياقوت” الذي يجسد دوره الفنان قصي الخولي.

يذكر أن آخر أعمال نادين نجيم مسلسل "صالون زهرة" والذي عُرض عبر منصة "شاهد"، من ﺇﺧﺮاﺝ جو بوعيد، وتأﻟﻴﻒ نادين جابر، وشاركها البطولة النجوم: معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، ونهلة عقل داوود وغيرهم.