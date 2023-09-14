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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

صدى البلد

احتفلت الفنانة  نادين نجيم بعيد ميلاد خطيبها ، حيث نشرت عدد من الصور والفيديوهات عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وظهرت نادين نجسم بإطلالة رومانسية رفقة خطيبها وسط حضرر عدد من أصدقاءهم".

ومن ناحية أهرى نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صورة جديده لها؛ لتتألق كعادتها وتثير إعجاب جمهورها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وظهرت "نجيم" بإطلالة ساحرة، من داخل سيارتها مرتدية بادي كت زيتي اللون ونسقت عليه جاكيت اسود عكس مدى أناقتها واعتمدت تسريحة شعر مميزة ووضعت لمسات من المكياج الجذاب ليتناغم مع لون بشرتها.

 

 

يذكر أن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم كشفت عن موعد زواجها، خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" تحدثت نادين نسيب نجيم عن خطيبها ناريك ناربيكيان كاشفة عن موعد زواجهما وقالت: "أنا مشغولة الآن لذا لن أتمكن من الزواج وفي الأغلب سيكون الزفاف في الصيف المقبل لأنني أحب أجواء الصيف عن الشتاء".


نادين نسيب نجيم هي ملكة جمال لبنان عام 2004، عقب ذلك بدأت العمل في مجال تقديم البرامج عبر تليفزيون المستقبل، تم انتقلت لمجال التمثيل وحصلت على الأدوار الأولى في عدة أفلام مثل فيلم "غزل البنات"، وفي مسلسلات، منها: "أجيال، لو، عشق النساء" وغيرها.

نادين نسيب نجيم

وعُرض مؤخرا لنادين نسيب نجيم في موسم رمضان 2023 مسلسل "وأخيرا"، المكون من 15 حلقة، وشاركها بطولته قصي خولي وتدور أحداث مسلسل "وأخيرًا"، في إطار اجتماعي حول امرأة قوية تدعى “خيال” والتي تعيش في أجواء شديدة الفقر  والقحط الشديد، ولا تحمل أي أوراق إثبات شخصية تثبت وجودها، كما انها تعيش ماضي مليء بالقصص المؤلمة والتي تقع في حب شاب يدعى “ياقوت” الذي يجسد دوره الفنان قصي الخولي.

يذكر أن آخر أعمال نادين نجيم مسلسل "صالون زهرة" والذي عُرض عبر منصة "شاهد"، من ﺇﺧﺮاﺝ جو بوعيد، وتأﻟﻴﻒ نادين جابر، وشاركها البطولة النجوم: معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، ونهلة عقل داوود وغيرهم

 

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