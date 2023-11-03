بلوك كاجوال.. أسيل عمران في إطلالة ناعمة على إنستجرام  

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران متابعيها فيديدو جديد، عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت أسيل عمران بإطلالة كاجوال وناعمة.



تفاصيل إطلالة أسيل عمران

وظهرت أسيل عمران يتيشرت باللون الابيض بنصف كم، وعليه كنابة باللون الاحمر ورسمة بالأبيض والأسود.

وقامت أسيل عمران، بترك خصلات شعرها السوداء على كتفيها وظهرها بتسريحة ويفي انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تبالغ أسيل عمران في إظهار ملامحها بوضع المكياج، حيث اختارت وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.



ولم تتكلف أسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت الظهور بلوك ناعم وبسيط