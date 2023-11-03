مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا المسئول الأول عن المـذابـح.. ونحتاج حراك عربي قوي

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن طائرات الاحتلال تستهدف محيط مستشفى القدس غربي قطاع غزة، ونحن في مذبحـة يستهدف فيها الاحتلال كل شيء، البشر والحجر والشجر.

وأضاف الهباش خلال مداخلة هاتفية بقناة "تن"،:" ما يحدث من مذابح يومية هي اجرام ومحاولة اجتثاث لفلسطين من علي وجه الأرض، وما كان لإسرائيل أن تقوم بكل هذا لو وجدت موقفا دوليا قويا.

وتابع: “على المستوى المادي لن نملك الكثير ولكن نملك صمودنا وثقتنا بالله بأننا سنستمر، ولن نغادر أرضنا، مهما فعلو نحن باقون، وسنبقى وسنواجه الاحتلال بكل ما أوتينا، ولو لم نملك إلا أظافرنا وأسناننا”.

وأوضح،:" لم نترك باباً لوقف العدوان إلا وطرقناه ولكن العالم صامت وماضون في نفس الدوامة، معقبا:" نحن علي أبواب قمة عربية ونريد منهم أن يدعموا موقفنا، والدولة الوحيدة التي تستطيع فرض الأمر علي إسرائيل، هي الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأن الكيان الصهيوني ليس كيانا مستقلا، بل هو كيان يعمل عند أمريكا.

وأردف: "أمريكا هي من جيشت إسرائيل، ومدتها بكل الأسلحة، وجيشت الجيش للكيان الصهيوني، متابعا: "نحن بحاجة إلى حراك عربي إسلامي يضغط على المجتمع الدولي".