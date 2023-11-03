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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ليست مستقلة وتنفذ السياسة الأمريكية

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا الأن أمام مذبحة يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ما يجري في الضفة الغربية والقدس لا يقل خطورة عما يجري في قطاع غزة

وأضاف الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية “الحياة اليوم”، أن كل الشعب الفلسطيني في خضم استهداف ومذبحة ترمي إلى إخفاء فلسطين من الوجود.

وتابع الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني،  أن كل ما يجري بغطاء وضوء أخضر من أمريكا، لافتا إلى أنها التي تتحمل وزر كل ما يجري، معقبا: “فهي أعطت الضوء الأخضر للعدوان من اليوم الأول ووفرت له كل احتياجاته اللوجستية والعسكرية والمالية، واسرائيل ليست دولة مستقله هى ليست أكثر من منفذ للسياسة الأمريكية”.

الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني الشعب الفلسطيني قطاع غزة غزة الضفة الغربية

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