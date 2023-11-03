طارق توفيق: المبادرات الأخيرة ساعدت في النهوض بصحة المواطن

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن هناك 27% من السكان أميين وأنها من أسباب الزيادة السكانية، معقبا: “نطمع أن يقل لأقل من 12 أو 7%، وهذا بالنسبة لنا مشكلة لأنها تزيد من المعاناة منها كثرة الإنجاب”.

أضاف الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن المبادرات الرئاسية لها تأثير قوي جدا وفاعل وفى وقت قليل جدا حسنت من الخصائص الصحية للمواطن المصري، مثل فيروس سي.

وتابع الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان: “هناك مبادرات رئاسية لها علاقة بالسرطان، ودورها للنهوض بخصائص الصحية للمواطن”.