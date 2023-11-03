ملكوش دعوة بـ رموزنا.. فنان شهير يدافع عن محمد صلاح

حذر الفنان محمد أبو داوود من الشائعات التي تهاجم الرموز والقوة الناعمة المصرية ومنها اللاعب محمد صلاح.

وقال محمد أبو داوود خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان مواقف محمد صلاح كثيرة وكبيرة تجاه مصر والمسلمين في الوطن العربي والعالمي.

ملكوش دعوة بـ رموزنا

وتابع قائلا:"لا أحد يعلم ماذا قدم صلاح لفلسطين، صلاح نجم بنى نفسه دون مساعدة أحد، والبعض يتحدث عن صلاح بصورة لفت الأنظار"..

وهاجم محمد أبو داوود منتقدي محمد صلاح على السوشيال ميديا قائلا:"ملكوش دعوة بـ رموزنا".