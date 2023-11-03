محمد أبو داوود: القيادة السياسية ومؤسسات الدولة والنقابات تدعم الشعب الفلسطيني

قال الفنان محمد أبو داوود، أن مصر تمتلك قوة ناعمة متفردة من ممثلين وممثلات على أعلى مستوى.

وأوضح محمد أبو داوود خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان أن عددا كبيرا من الفنانين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية لنقابة الممثلين تنديدا بأفعال وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء في فلسطين.

الهيئات والنقابات

وأضاف:الوقفة الاحتجاجية في نقابة الممثلين تعد استكمالا لدور النقابة تجاه ودعم الأشقاء في فلسطين، مؤكدًا أن التخلص من الاستعمار يبدأ من المقاومة الوطنية للدولة المحتلة.



وتابع: القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة وكافة الهيئات والنقابات تدعم الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، ولكن لن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، الجميع يريد أن تسقط مصر.