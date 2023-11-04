استبعد من قائمة الأهلي.. أحمد حسن يوضح مصير الشناوي من لقاء المقاولون

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن إراحة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق من مباراة المقاولون العرب غداًفي دوري nile .

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يقرر إراحة محمد الشناوي واستبعاده من قائمة الأهلي للقاء المقاولون".

واختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة من مساء غداًالسبت باستاد الجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.



وخرج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الدور بل النهائيللبطولة القارية، وفشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الإياب أمس الأربعاء.