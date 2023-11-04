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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء وحظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023| الدنيا هتتضحك

برج العذراء
برج العذراء

يعد برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر) يتسم الأشخاص المولودين خلال هذه الفترة بالقدرة على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات

نستعرض لكم توقعات برج العذراء وحظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

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برج العذراء وحظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

موجة من الطاقة الكونية في طريقك اليوم يا عزيزي برج العذراء ولا تضيع هذه الفرصة النادرة لإطلاق العنان لإمكاناتك الكاملة والاستيلاء على كل الاحتمالات التي تأتي في طريقك.

برج العذراء على الصعيد العاطفي

 

إن سحرك وذكائك في ذروتهما اليوم، مما يجعله الوقت المثالي للمغازلة وإجراء الاتصالات وقد يجد مواليد برج العذراء العازبون أن الشرر يتطاير في أماكن غير متوقعة، بينما سيستمتع الأشخاص المرتبطون بعلاقات عاطفية متجددة وحميمية. 
حقق أقصى استفادة من هذه الطاقة الإيجابية للتواصل مع شريكك وتقوية الروابط بينكما.

توقعات برج العذراء ماليا


الكون إلى جانبك عندما يتعلق الأمر بأموالك اليوم و قد يأتي في طريقك دخل أو مكافآت غير متوقعة، أو يمكن تقديم فرصة استثمارية جديدة وثق بحدسك عندما يتعلق الأمر بالمسائل المالية وكن منفتحًا على الفرص الجديدة التي تطرح نفسها.

 

توقعات برج العذراء صحيا

 

يجب أن تكون صحتك العقلية ورفاهيتك أولوية اليوم وخذ وقتًا لإعادة شحن بطارياتك والقيام بالأشياء التي تجعلك تشعر بالسعادة.

جرب التأمل أو اليوجا أو المشي في الطبيعة لتمركز نفسك وستجد أنه من خلال الاعتناء بعقلك، سيشعر جسمك بأنه أقوى وأكثر نشاطًا من أي وقت مضى.


توقعات برج العذراء مهنيا

 

قد تأتي في طريقك فرصة جديدة في العمل، وهي فرصة لا ينبغي أن تفوتها.

قد يتطلب الأمر القليل من العمل الإضافي والتفاني، ولكن المردود سيكون يستحق ذلك وواجه هذا التحدي بثقة، مع العلم أن مهاراتك ومواهبك هي بالضبط ما هو مطلوب وبالتركيز والعمل الجاد، ستحقق نجاحًا كبيرًا

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