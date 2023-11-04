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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفيد من كل مهاجمي الأهلي.. فرج عامر يعلق على أداء محمد شريف

محمد شريف
محمد شريف

علق فرح عامر رئيس نادي سموحة علي اداء اللاعب محمد شريف مهاجم الخليج السعودي عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك


 وكتب فرج عامر :"محمد شريف مهاجم الاهلي الذي احترف بالسعودية هو افيد  واجدر من كل مهاجمي الاهلي الموجودين حاليا، بتمثيل الاهلي ، وللعلم هو سعيد بآحترافة  في الدوري السعودي".

 

واختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة من مساء غداًالسبت باستاد الجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.


 وخرج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الدور بل النهائيللبطولة القارية، وفشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الإياب أمس الأربعاء.

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