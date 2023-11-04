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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب أمريكي يجمع 26 مليار دولار بحجة الاستثمار ويختفى| يواجه هذا المصير

دولارات
دولارات

بعد جمعه مليارات الدولارات، ُأدين سام بانكمان فرايد بتهمة الاحتيال على العملاء في بورصة العملات المشفرة الخاصة به، وتم الحكم على الشاب البالغ من العمر 31 عامًا بالسجن لأكثر من 100 عام بعد سرقة أموال من عملاء FTX .

ووفقا لموقع “سكاي نيوز” أدانت هيئة محلفين في مانهاتن سام بانكمان فرايد بجميع التهم السبع بعد محاكمة استمرت شهرًا، وانهارت شركة FTX في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى صدمة الأسواق المالية واختفاء ثروة قطب العملات المشفرة المقدرة بـ 26 مليار دولار.

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وألقي القبض عليه في جزر الباهاما في ديسمبر وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، واعترف سام بارتكاب أخطاء في إدارة FTX عندما أدلى بشهادته الأسبوع الماضي ، لكنه نفى سرقة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من أموال عملائه.

كذلك يتم استجواب مؤسس FTX، سام بانكمان فريد، من قبل المحامي مارك كوهين، أثناء الإدلاء بشهادته في محاكمة الاحتيال بشأن انهيار بورصة العملات المشفرة المفلسة. 

وزعم ممثلو الادعاء أنه استخدم الأموال في رهانات محفوفة بالمخاطر مع ظهور ثقب أسود مالي ضخم عندما انخفضت أسواق العملات المشفرة بشكل حاد.

وأوقفت FTX عمليات السحب فجأة في نوفمبر الماضي وأفلست ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة، مع أكثر من مليون عميل.

الدولارات العملات المشفرة المحكمة الفيدرالية

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