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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بقانون الخدمة المدنية.. متى يتم مد فترة عمل شاغلي الوظائف القيادية؟

موظفون
موظفون

نظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري  للدولة، والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، وغيرها من ضوابط عمل الموظفين.

أيضا حدد القانون عددا من الحالات التي تقضي بانتهاء خدمة الموظفين، ومنهم شاغلو الوظائف القيادية.

ونصت المادة (68) علي أن تنتهي خدمة الموظفين لأحد الأسباب الآتية:

- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

- ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

- الاستقالة.

- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
 

الموظفين الوظائف القيادية الاستقالة التأمين الإجتماعي قانون الخدمة المدنية

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