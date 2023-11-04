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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

عبدالمجيد: بروتوكول تعاون بين غرفة الرعاية الصحية والهيئة لتنسيق الدورات التدريبية للمستشفيات الخاصة

الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد المجيد

اجتمعت غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات مع ممثلي هيئة التأمين الصحي الشامل ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الغرفة والهيئة في مجال التدريب والتأهيل للمستشفيات لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقا لتصريحات الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات.

وقال الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، إنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة والهيئة لتنسيق الدورات التدريبية للمستشفيات الخاصة، وستكون هناك اجتماعات بشكل دوري على مستوى الإدارات المختلفة بالهيئة، وذلك لضمان استمرار التدريب والتأهيل بشكل جيد للمستشفيات الخاصة وإزالة كافه المعوقات التي تواجه المستشفيات في انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور عبد المجيد ، أن الغرفة تعطي اهتماما خاصا لهذا الملف، تماشيا مع سياسة وتوجيهات الدولة للإسراع في تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لما لها من فائدة كبيرة على المريض المصري.

وفي سياق متصل ، أكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي مؤتمر السياحة العلاجية بدبي، وأن الغرفه تبحث المشاركة في المؤتمر، خاصة أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات السابقة وسيكون فيه الحضور وفود من كل الدول العربية والمستشفيات الخاصة بجانب حضور من دول أوروبا وكندا وأفريقيا، وذلك لتبادل الخبرات والتكامل بين الدول العربية. 

وأوضح أن هذا المؤتمر فرصة للمستشفيات المصريه لتوضيح الميزات النسبية لهم وكيفية استفادة القطاع الخاص المصري بما يملكه من أسعار تنافسية جيدة مقارنه بدول اخرى، ولكي تكون مصر هي الواجهة الاولى للسياحة العلاجية للدول العربية بجانب نشاطها وريادتها في السياحة التقليدية.
وناشد مجلس إدارة الغرفة خلال الإجتماع مجلس الوزراء باستثناء المستشفيات ومراكز الاشعة والتحاليل من انقطاع الكهرباء حتى يتم تقديم الخدمة للمريض المصري بشكل جيد طوال ال 24 ساعة.

السياحة العلاجية غرفه الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات هيئة التأمين الصحى الشامل الدكتور علاء عبد المجيد بروتوكول تعاون

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