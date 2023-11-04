أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

كشف المؤلف أيمن بهجت قمر عن بعض الكواليس الخاصة به فى بدايته الفنية ، وذلك أثناء لقاء مع الإعلامى معتز الدمرداش ببرنامج “ضيفى مع” الذى يعرض على قناة الشرق.

وقال أيمن بهجت قمر : أول ظهور لى فى عالم الفن كان من خلال تواجدى مسرحية “ريا وسكينة” مع الفنانة شادية والفنانة سهير البابلى، حيث كنت طفلا فى هذا التوقيت وبدين وكان ذلك مادة بالنسبة لهم للسخرية والقاء الإفيهات على.

وأوضح أيمن بهجت قمر : أن تصوير المسرحية كان فى منتصف الأسبوع وكان أجرى عبارة عن أطعمة وتحديدا المشهد صباحبة أحمد بدير بعد زواجه من سهير البابلى.

كما كشف أيمن بهجت قمر عن صلة القرابة التى تجمعه بالفنان الراحل إسماعيل ياسين والذى كان يعتبره فى مقام جده حيث يعد بالنسبة لوالدتي مثل والدها فهو زوج خالة أمى.

وقال أيمن بهجت قمر : إن اسماعيل ياسين يرفض زواج والدى من والدتى بسبب أن والدى لم يكن ميسور الحالى ولا يمتلك مهنة يعمل من خلالها وهو السبب الأساسى الذى دفعه للرفض.

وأوضح أيمن بهجت قمر : وبعد رحيل إسماعيل ياسين قرر والدى أن يتقدم لطلب يد والدتى ويتزوجان وهو ما تحقق بعد ذلك.

أيمن بهجت قمر

وكان قال الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، أن الأغنية التركى التى كتبها على لحن، معقبا:" دا أصعب من الكتابة العادي".

وأضاف أيمن بهجت قمر، خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سى"، مازحا:" كتبت أغنية تركى عشان أذل عمرو مصطفى لأنه طول الوقت بيعايرنى أنه الحانه بتترجم تركى ".

هشام عباس

وأثنى الفنان هشام عباس الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، وأول تعاون مشترك كان ينم عن شاعر موهوب، وعقب مازحا:" فى الاول كنت مستظغره ومستهيفه ولكن من جواكى كنت منبهر به ومحظوظ للغاية أن أيمن صاحبى".

وأضاف الفنان هشام عباس، بعد شهرة أيمن بهجت قمر، وتعاونه من الفنانين الكبار أكون سعيد كأنه من دمى وأخى الصغير.

ورد أيمن بهجت قمر، قائلا:" تلت تاريخى فى الغنا مع هشام عباس"