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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على شروط مسابقة تعيين معاون نيابة إدارية | تفاصيل

صدى البلد

أعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٣ .


وعلى جانب آخر قام  المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣ بزيارة مكتبة الإسكندرية، حيث تفضل  والأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الله زايد – مدير مكتبة الإسكندرية، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومكتبة الإسكندرية.
 

جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار/ عبد الناصر خطاب، والمستشار/ عبد الحليم محمود، والمستشار/ أحمد عبد اللطيف، والمستشار/ عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، ولفيفُ من  مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، حيث كان في استقبالهم كل من: المهندسة/ هدى الميقاتي - منسق مكتبة الإسكندرية، والدكتور/ شريف رياض - رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بالمكتبة، والدكتور/ محمد سليمان - رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.


ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أوجه التعاون بين طرفيه في كافة الأنشطة العلمية والثقافية، وتبادل الخبرات في مجالات البحث والتنمية والفهرسة والرقمنة والاتصال المتبادل للمكتبيات وبرامج حفظ وترميم الوثائق الورقية، وتنظيم الفعَّاليات المشتركة للمحتويات الببليوجرافية وعلم المكتبات والأرشفة وغيرها من أوجه البحث. 

وفي الختام ، قام كل من  المستشار/ حافظ عباس، والأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الله زايد، بتبادل الهدايا والدروع التذكارية بين النيابة الإدارية ومكتبة الإسكندرية.

كما حرص المستشار/ حافظ عباس، والوفد المرافق له، على زيارة  اللواء/ محمد الشريف - محافظ الإسكندرية؛ في لقاءٍ جاء بهدف تعزيز أواصر التعاون المثمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ومحافظة الإسكندرية في مختلف المجالات، وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية.

على صعيد آخر، قام  المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، بزيارة جامعة الإسكندرية، حيث التقى سيادته الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز قنصوه - رئيس جامعة الإسكندرية؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة الإسكندرية.


وقد شَرُفت مراسم التوقيع بحضور كل من : الأستاذ الدكتور/ سعيد علام - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور/ علي عبد المحسن - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور/ هشام سعيد - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور/ أحمد عادل عبد الحكيم - عميد كلية طب الأسنان، والأستاذ الدكتور/ محمد السيد الفقي - عميد كلية الحقوق.


هذا ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية وتنمية المهارات العلمية، وتبادل الخبرات، وإجراء البحوث والدراسات وإصدار الدوريات العلمية، وتنظيم المؤتمرات العلمية والفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة. وفي ختام اللقاء، قام كل من  المستشار/ حافظ عباس، والأستاذ الدكتور/ عبد العزيز قنصوه، بتبادل الهدايا والدروع التذكارية بين النيابة الإدارية وجامعة الإسكندرية.

وفي ذات السياق، حرص  المستشار / حافظ عباس، على الاجتماع بالسادة المستشارين مديري وأعضاء المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية ونيابات الإسكندرية، حيث أكد سيادته على حرصه الدائم على التواصل المستمر بين رئاسة الهيئة وأعضاء النيابة الإدارية، وتوفير كل سُبُل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما يكفل لهم أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.
 

وعلى هامش اللقاء، قام  بافتتاح عيادة للتأمين الصحي بمقر مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية؛ والمخصصة لتقديم الخدمات الطبية للسيدات والسادة أعضاء النيابة والعاملين بها.

وفي نهاية اليوم، قام  والوفد المرافق له، بزيارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، حيث كان في استقبالهم المستشارين أعضاء مجلس الإدارة يتقدمهم  المستشار/ سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي، وعددٍ من  مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية، كما قام  بإهداء النادي درع النيابة الإدارية. تلى ذلك زيارة لنادي قضاة الإسكندرية، حيث كان في استقبالهم أعضاء مجلس إدارة النادي يتقدمهم  المستشار/ سعد السعدني - رئيس مجلس إدارة النادي، وعددٍ من القامات القضائية بمحافظة الإسكندرية، في جلسة لقاء ودي اختتمت بتبادل الدروع التذكارية.

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