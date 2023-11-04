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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة جديدة لإعادة تقييم المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة إمكانية تقديم المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم ، طلبا للمديرية التعليمية التابعين لها؛ لطلب إعادة تقييم التدريب الذي لم يتم اجتيازه في مسابقة 30 ألف معلم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فورا، بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لإجتياز هذه التدريبات للمستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم؛ للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

وعلى جانب آخر .. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء الأربعاء الماضي، نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من محافظات “المنيا، وأسيوط، وبني سويف، والشرقية، والأقصر، والمنوفية، وسوهاج، والفيوم، وقنا، وأسوان”.

وقال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: يمكن للممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فتح باب التظلم؛ لمن يرغب من المتقدمين بهذه المحافظات، بدءا من يوم الخميس 2 نوفمبر، ولمدة أسبوعين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدرت بيانا عاجلا بشأن مسابقة 30 ألف معلم ، لحسم الجدل المثار بشأنها خلال الساعات الأخيرة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها منذ قليل: في إطار ما تم تداوله بشأن مسابقة 30 ألف معلم ..السنة الأولى"، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجراءات المسابقة تمت وفقا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد، ووفقا للمادة 5 المعدلة للقرار 2297) لسنة 2022م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013م، والتي تقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولا يجوز التعاقد، إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقا لنموذج العقد المرافق دون غيره".

مسوغات التعيين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

- بطاقة الرقم القومي.
-صحيفة الحالة الجنائية.
-قرار المجلس الطبي.
-شهادة ميلاد مميكنة.
-أصل المؤهل الدراسي.
-شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء.
- إقرار الحالة الاجتماعية.
-إقرار الذمة المالية.
-إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي.
- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
-أي مستندات أخرى تراها السلطة المختصة (استمارة 105 - منحة 3 أشهر - استمارة 6 تأمين ومعاشات - طلب استخدام).

آلية جديدة لاختيار المعلمين في مصر

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد أصبحت هناك آلية جيدة لانتقاء المعلمين في مصر ، من خلال اختيار الأكفأ والأجود، في ظل نظام التعليم الجديد الذي يقوم فيه المعلم بدور المرشد والموجه لمصدر المعلومات.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه في مسابقة 30 ألف معلم ، تم إجراء اختبارات مميكنة من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليس بها تدخل للعنصر البشري تماما، وبعد اجتياز المعلمين لهذه الاختبارات؛ قامت الوزارة بتدريبهم، وتوجيههم إلى جهة مختصة؛ لقياس مدى اجتيازهم لهذا التدريب، مؤكدا أن هذه المسابقة تمت على مستوى واحتياجات كل مديرية تعليمية.

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