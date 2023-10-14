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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إصدار شهادات مؤمنة للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم قبل استلامهم العمل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إرسال الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، بمجرد الانتهاء من تجهيزها فى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الشهادات المؤمنة للمعلمين هى شهادات تثبت أن المعلم قد اجتاز الاختبار البدني واللياقة البدنية التى عقدت للمتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم فى إحدى الجهات السيادية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الشهادات المؤمنة تعتبر مستندا أساسيا ضمن أوراق ومسوغات التعيين المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم .

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم محافظة الجيزة

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، الخاصة بمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة (معلم فصل / رياض أطفال ) .

وقال بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنه يمكن الآن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن  نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، من خلال رابط  نتيجة مسابقة 30 ألف معلم الذي يمكن الدخول عليه الآن من عبر الضغط على : https://www.gizaedu.net/asp/teacher/Mainsrch.asp 

 

وشدد بيان مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة : سوف تعلن  نتيجة مسابقة 30 ألف معلم ، في الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة غدا الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥ ، لاستكمال مسوغات التعيين  .

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، على أن يتم تقديم التظلمات في الإدارات التعليمية ، لمن لم يرد اسمه فى  نتيجة مسابقة 30 ألف معلم المعلنة على رابط  نتيجة مسابقة 30 ألف معلم السابق ذكره .

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم محافظة الجيزة 

وكان قد وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكد أن المعلمين الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

ومن جانبه أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن عزم الجهاز بالتنسيق مع الوزارة الإعلان عن مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم للعام الثالث، وذلك في شهر يناير المقبل على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/  .

وناشد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، الراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقة العام الأول ومسابقة العام الثاني بالاستعداد جيدا والتقديم في مسابقة العام الثالث 2024، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق، مؤكدا أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا.

كما شدد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على قيام الجهاز بنشر كافة المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) https://ar-ar.facebook.com/EgyptianCAOA/  .

 

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم محافظة القاهرة

 

كما أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في بيان رسمي لها ، أنه تم فتح باب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى في مسابقة 30 ألف معلم لإعلان أسماء الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، واختيار إدارة التسكين للمقبولين ، ثم طباعة الإخطار والتوجه به مع صورة بطاقة الرقم القومي في الميعاد والمكان المحددين في الإخطار لاستلام خطاب التسكين.

وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، على ضرورة الدخول على رابط  نتيجة المرحلة الأولى في مسابقة 30 ألف معلم من خلال الضغط على  https://generaltansikcairomoe.com/  ، ثم الضغط على ايقونة الـ 30 ألف معلم ، ثم إدخال الرقم القومي للمعلم المساعد ، ثم الضغط على تسجيل الدخول .

مسوغات التعيين 

- بطاقة الرقم القومي
-صحيفة الحالة الجنائية
-قرار المجلس الطبي
-شهادة ميلاد مميكنة
-أصل المؤهل الدراسي
-شهادة تأدية الخدمة العامة او الاعفاء 
- إقرار الحالة الاجتماعية
-إقرار الذمة المالية
-إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي 
- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية
-أي مستندات اخرى تراها السلطة المختصة (استمارة 105 - منحة 3 اشهر - استمارة 6 تأمين ومعاشات - طلب استخدام).

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