ننشر أسماء المقبولين في مسابقة الـ 30 ألف معلم بالشرقية

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المعلمين الجدد من أبناء المحافظة والبالغ عددهم 1604 معلم ومعلمة من المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم "30 ألف معلم" متمنيا لهم التفوق والنجاح في تأدية رسالتهم السامية داخل مدارس المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المعلمين يحملون على عاتقهم رسالة سامية تتمثل في نشر العلم وإنارة العقول في مختلف المجالات والعلوم بين أبنائنا الطلاب فهم حجر الأساس فى بناء الأجيال لتكوين مجتمع يسهم فى تنمية الحاضر ويصنع مستقبلاً زاهراً لوطننا الحبيب .

طالب المحافظ المُعلمين الجدد ببذل أقصى طاقاتهم من أجل تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب بجانب غرس قيم الولاء والإنتماء والمُثل العليا في نفوسهم للمشاركه في بناء وتنمية المجتمع.

للإطلاع على النتيجة..

http://www.sharkia.gov.eg/DocLib9/النتيجة.pdf