بشرى سارة لمن لم يحالفهم الحظ في مسابقة 30 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشرى سارة بشأن مسابقة 30 ألف معلم ، أن المعلمين الذين لم يجتازوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم ، سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023 ، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

مسابقة تكميلية .. لاستكمال العدد المقرر في مسابقة 30 ألف معلم

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023 ، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.



ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل

مسابقة 30 ألف معلم 2024

ومن جانبه .. أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ، عن عزم الجهاز بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الإعلان عن مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم للعام الثالث، وذلك في شهر يناير المقبل على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/

وناشد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، من لم يحالفهم التوفيق في مسابقة 30 ألف معلم بالعام الأول والثاني ، بالاستعداد جيدا والتقديم في مسابقة العام الثالث 2024 .

وشدد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على عدم الانسياق خلف الشائعات التي يروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق .

وأكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن منظومة مسابقة 30 ألف معلم ، مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا، مشددا على قيام الجهاز بنشر كافة المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)

https://ar-ar.facebook.com/EgyptianCAOA/ .

شهادات مؤمنة للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إرسال الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، بمجرد الانتهاء من تجهيزها فى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الشهادات المؤمنة للمعلمين هى شهادات تثبت أن المعلم قد اجتاز الاختبار البدني واللياقة البدنية التى عقدت للمتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم فى إحدى الجهات السيادية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الشهادات المؤمنة تعتبر مستندا أساسيا ضمن أوراق ومسوغات التعيين المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم .

مسوغات التعيين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

- بطاقة الرقم القومي

-صحيفة الحالة الجنائية

-قرار المجلس الطبي

-شهادة ميلاد مميكنة

-أصل المؤهل الدراسي

-شهادة تأدية الخدمة العامة او الاعفاء

- إقرار الحالة الاجتماعية

-إقرار الذمة المالية

-إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي

- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

-أي مستندات أخرى تراها السلطة المختصة (استمارة 105 - منحة 3 اشهر - استمارة 6 تأمين ومعاشات - طلب استخدام).

آلية جديدة لاختيار المعلمين في مصر

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد أصبح هناك آلية جيدة لانتقاء المعلمين في مصر ، من خلال اختيار الأكفاء والأجود فى ظل نظام التعليم الجديد الذي يقوم فيه المعلم بدور المرشد والموجه لمصدر للمعلومات .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في مسابقة 30 ألف معلم ، تم إجراء اختبارات مميكنة من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليس بها تدخل للعنصر البشرى تماما، وبعد اجتياز المعلمين لهذه الاختبارات قامت الوزارة بتدريبهم، وتوجيههم لجهة مختصة لقياس مدى اجتيازهم لهذا التدريب، مؤكدا أن هذه المسابقة تمت على مستوى واحتياجات كل مديرية تعليمية.