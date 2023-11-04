احترس.. هذه الأدوية تهددك بالإصابة بحصوات الكلى

تعد حصوات الكلى من أكثر المشكلات الشائعة بين البشر في مختلف بلدان العالم وتسبب آلاما قوية ويتطلب علاجها عناء كبيرا.

لذا من المهم معرفة الأشياء التي تساعد في زيادة فرص تكون حصوات الكلى والابتعاد عنها قدر الإمكان، فالوقاية دائما خير من العلاج.

بعض الأدوية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة ب حصوات الكلى لذا يجب معرفتها وتناولها بحذر بعد استشارة الطبيب.

ووفقا لما جاء في موقع كليفند كلينك نعرض لكم أهم الأدوية التي تتسبب في زيادة خطر الإصابة ب حصوات الكلى.

مدرات البول (حبوب الماء).

مضادات الحموضة المحتوية على الكالسيوم (تستخدم لعلاج هشاشة العظام).

الكالسيوم



كريكسيفان (يستخدم لعلاج العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية).

توباماكس ® وديلانتين ® (يستخدمان لعلاج النوبات).

سيبرو ® (سيبروفلوكساسين، مضاد حيوي).

سيفترياكسون (مضاد حيوي).

أطعمة تسبب حصوات الكلى

يمكن أن تعرضك بعض الأطعمة أيضًا لخطر تكون حصوات الكلى وتشمل هذه الأطعمة:

اللحوم والدواجن (البروتينات الحيوانية).

الصوديوم (الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح).

السكريات (الفركتوز والسكروز وشراب الذرة).

