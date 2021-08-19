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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء مهددون بـ حصوات الكلى.. نصائح لتفادي الإصابة وأسهل طرق الوقاية منها

حصوات الكلى
حصوات الكلى

أسهل طرق الوقاية من حصوات الكلى

 نصائح لتفادي تكون حصوات في الكلى

هؤلاء مهددون بـ حصوات الكلى


تعد حصوات الكلى عبارة عن كتل صلبة تتشكل في الكلى ويمكن أن تتكون حصى الكلى في إحدى الكليتين أو كليهما، تبدأ حصوات الكلى على شكل بقع صغيرة وقد يزداد حجمها تدريجيًا وتسبب الم كبيرا إليك أعراض الإصابة بحصوات الكلى والأشخاص المهددين بحصوات الكلى وطرق الوقاية من الإصابة بها .

 

أسباب حصوات الكلى 

ووفقا لما ذكره موقع " webmd"  تحدث الحصوات عندما لا يحتوي البول على ما يكفي من السوائل والمواد الأخرى لمنع حدوثها ويمكن أن تكون حصوات الكلى  صغيرة مثل حبة الرمل، ويمكنك تمريرها من دون معرفة من أي وقت مضى، لكن الأكبر يمكن أن يمنع تدفق البول ويؤذي كثيرًا.
يمكن لأشياء مختلفة أن تسبب حصوات الكلى ، بما في ذلك ما تأكله وبعض الأدوية أو إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك مصابًا بحصوات الكلى ، فمن المرجح أن تكون مصابًا بها.
فقد يشجع نظامك الغذائي على نمو حصوات الكلى
 

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الأشخاص المهددين  بحصوات الكلى

 

يعد  أبرز الأشخاص المهددين بالإصابة بحصوات الكلى أكثر من غيرهم وذلك وفقا لما جاء فى موقع " Healthgrades " .
•  يعانون من الجفاف والذي ينتج عنه إنتاج كميات أصغر من البول تحتوي على تركيز أعلى من المواد التي تشكل حصوات الكلى ، مثل الكالسيوم والأحماض الأمينية
• يمتلكون تاريخ عائلي لتشكيل حصوات الكلى واصابة احد افراد الاسرة به
• مرضى النقرس وهو نوع من التهاب المفاصل الناجم عن تراكم حمض البوليك في المفاصل.
من يتبعون  نظام غذائي عالي البروتين
• ارتفاع ضغط الدم 
• سوء الامتصاص المعوي سواء بسب مرض كرون  أو بعد الجراحة ، وما إلى ذلك.
•  الجنس .. فالذكور أكثر عرضة من الإناث 
• المصابون بـ التهاب المسالك البولية

وصفات طبيعية لعلاج حصوات الكلى 


على الجانب الآخر يمكن وفقا لموقع بولد سكاى التخلص من حصوات الكلى  دون جراحة، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن العديد من المكونات الطبيعية تذوب حصى الكلى دون إضرار بالجسم، مضيفًا أن هناك علاجات منزلية فعالة لحصوات الكلى والتى تشمل الآتى: 


1- خل التفاح: 

 

وفقا للتقرير يلعب خل التفاح دورًا مهمًا فى علاج حصوات الكلى، من خلال إضافة ملعقتين من خل التفاح وملعقة واحدة من العسل إلى كوب من الماء الدافئ، وتناوله مرتين فى اليوم. 


2- عصير الليمون وزيت الزيتون:

 الليمون يلعب دورًا أساسيًا فى تفتيت الحصوات، ويمكن مزج 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون ونفس الكمية من زيت الزيتون، ببعض وشرب هذا الخليط، وبعده يتم تناول كميات كبيرة من الماء، وهى وصفة تساعد فى التخلص من حصوات الكلى.


3- الكرفس: 

وفقًا للتقرير فإن الكرفس مدر للبول، ما يجعل الكلى تنتج المزيد من البول وتطرد السموم منها، كما أن إضافة الكرفس إلى كوب من الماء المغلى لمدة من 5 لـ10 دقائق، وشرب خلاصة الماء على مدار اليوم يساعد فى علاج حصوات الكلى.


4- حبوب الكُزبرة: 

أشار التقرير إلى أن الدراسات أثبتت أن غلى الكُزبرة وشرب الماء المستخلص منها، من العلاجات الفعالة فى علاج حصى الكلى، وأيضًا شرب الكثير من الماء.
5- يفيد أيضا شرب عصير الرمان وحساء الفاصوليا.

 

بعيدا عن الوصفات السابقة اليكم اهم النصائح  التى تساعد فى الوقاية من حصوات الكلى وفقا لما ذكره موقع " niddk "

-شرب السوائل

في معظم الحالات ، يعد شرب كمية كافية من السوائل يوميًا هو أفضل طريقة للمساعدة في منع معظم أنواع حصوات الكلى، شرب كمية كافية من السوائل يحافظ على البول مخففًا ويساعد على التخلص من المعادن التي قد تكون حصوات.

ما لم تكن مصابًا بالفشل الكلوي ، يجب أن تشرب ستة إلى ثمانية أكواب من 8 أونصات يوميًا. إذا كان لديك في السابق حصوات السيستين ، فقد تحتاج إلى شرب المزيد، الحديث مع أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت لا تشرب كمية الموصى بها بسبب مشاكل صحية أخرى، مثل سلس البول ، كثرة التبول ، أو الفشل الكلوي.

- أدوية

 لمنع حصوات الكلى في المستقبل، اعتمادًا على نوع حصوة الكلى لديك ونوع الدواء الذي يصفه أخصائي الرعاية الصحية ، قد تضطر إلى تناول الدواء لبضعة أسابيع أو عدة أشهر أو أكثر.
على سبيل المثال ، إذا كنت مصابًا بحصوات ستروفيت ، فقد تضطر إلى تناول مضاد حيوي عن طريق الفم لمدة 1 إلى 6 أسابيع ، أو ربما لفترة أطول.

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