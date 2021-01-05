بعضها يشبه حبة الرمل.. أسباب حصوات الكلى وأنواعها

معرفة اسباب المرض تساعد بشكل كبير في الوقاية من الإصابة به وتحدث حصوات الكلى عندما يحتوي البول على نسبة عالية من المعادن والمواد الأخرى مثل الكالسيوم ، والأكسالات ، وحمض البوليك والتي تتجمع معًا لتكوين البلورات وتلتصق البلورات ببعضها البعض لتكوين حجر واحد أو أكثر.





ووفقا لما ذكره موقع " webmd" تحدث الحصوات عندما لا يحتوي البول على ما يكفي من السوائل والمواد الأخرى لمنع حدوثها.





وحصوات الكلى يمكن أن يكون صغيرة مثل حبة الرمل، ويمكنك تمريرها من دون معرفة من أي وقت مضى، لكن الأكبر يمكن أن يمنع تدفق البول ويؤذي كثيرًا. يقول بعض الناس إن الألم قد يكون أسوأ من الولادة .





يمكن لأشياء مختلفة أن تسبب حصوات الكلى ، بما في ذلك ما تأكله وبعض الأدوية . إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك مصابًا بحصوات الكلى ، فمن المرجح أن تكون مصابًا بها.





أسباب حصوات الكلى

حتى لو كنت بصحة جيدة ، فقد يشجع نظامك الغذائي على نمو حصوات الكلى. أحد الأسباب الرئيسية هو أنك قد لا تشرب كمية كافية من الماء . هذا يعني أنك ستنتج القليل جدًا من البول ، مما يمنح الأحجار فرصًا أكبر للتكون.





أشياء أخرى يجب مشاهدتها:

• كولاس. تحتوي هذه المشروبات على نسبة عالية من الفركتوز والفوسفات ، مما قد يؤدي إلى حصوات الكلى.

• الأوكزالات. هذه مركبات عضوية موجودة في عدد من الأطعمة ، بما في ذلك الأطعمة الصحية مثل السبانخ والبطاطا الحلوة . لكن الأوكسالات ترتبط أيضًا بسهولة ببعض المعادن ، بما في ذلك الكالسيوم ، والتي تساعد بعد ذلك في تكوين حصوات الكلى.

• ملح (صوديوم على وجه التحديد). الكثير من الصوديوم ، الذي تحصل عليه بشكل أساسي من الملح ، يعني المزيد من الكالسيوم في بولك. هذا يزيد من احتمالات الإصابة بحصوات الكلى. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الكرنب و سمك السلمون على ما يرام إلا إذا كنت أيضا تناول الكثير من الملح. قد يؤدي القليل جدًا من الكالسيوم في نظامك الغذائي إلى الإصابة بحصوات الكلى لدى بعض الأشخاص.

• فيتامين C المكملات . كن حذرا مع هؤلاء. وجدت الأبحاث أن تناول جرعات عالية من فيتامين سي بانتظام يمكن أن يضاعف فرص الرجل في الإصابة بحصوات الكلى . لا داعي للقلق بشأن فيتامين سي في الطعام.

• بروتين حيواني . يمكن أن يؤدي تناول الكثير من شرائح اللحم والدجاج والبيض والمأكولات البحرية إلى تراكم الكالسيوم وحمض البوليك في الجسم. هذا سبب آخر لحصى الكلى.

• الأدوية. يمكن لبعض الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية أن تساهم في تكوين حصوات الكلى ، بما في ذلك مضادات الحموضة ، وبعض المضادات الحيوية ، ومزيلات الاحتقان ، ومدرات البول ، والستيرويدات ، وبعض أدوية السرطان ، وفيروس نقص المناعة البشرية ، والصرع .

• حصوات الكلى السابقة. إذا كنت قد حصلت عليها مرة واحدة ، فمن المحتمل أن تحصل عليها مرة أخرى ، ما لم تتخذ خطوات







