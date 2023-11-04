مساعد وزير الخارجية الأسبق: أمريكا تخشى تصاعد وتيرة الحرب في غزة

علق السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية الأسبق، على تطورات الأوضاع في غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال عبدالرحمن صلاح في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الولايات المتحدة الامريكية تخشى من تصاعد وتيرة الحرب في غزة".

وأضاف عبد الرحمن صلاح:" أمريكا لديها حوالي 30 ألف جندي في المنطقة مابين قواعد أمريكية أو حاملات طائرات".

وتابع عبد الرحمن صلاح:" إسرائيل عانت كثيرا من الصراع الحالي في قطاع غزة، وكافة الأطراف الداعمة لإسرائيل تأثرت ".

وأضاف عبد الرحمن صلاح: "تضييق الحصار على أهل قطاع غزة؛ يجعل حماس تستفيد من هذه الحروب بزيادة شعبيتها".