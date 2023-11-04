نشأت الديهي: ما يحدث في قطاع غزة عبارة عن هولوكوست أطفال

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن خطة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء عرضت على قيادات الدولة المصرية أكثر من مرة، وجميع القيادات السابقة رفضت هذا الأمر، ولكن الجديد هذه المرة أن القيادة السياسية رفضت عن هذا الأمر، وأعلنت عن تفاصيل هذا المخطط للشعب المصري.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية"ten"، مساء السبت، أن الدعم اللا محدود الغربي والأمريكي لإسرائيل سيؤدي إلى وجود عمليات إرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا ، معقبًا: "ما يحدث في قطاع غزة عبارة عن هولوكوست أطفال، والغرب سيدفع الثمن قولاً واحدًا"

الشعب الفلسطيني



وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بضرب الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية منذ عشرات السنوات، ولم يتحرك أحد ، مشيرًا إلى ان الشعب الفلسطيني يقع تحت الاحتلال، والمقاومة تهدف إلى التحرر من خلال قيامها بالمقاومة المسلحة.