بالصور

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية، بما يضمن التأكد من استيفاء المنشآت والعاملين بها للتراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات، ومراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظاً على صحة المواطنين.

في هذا الإطار، أوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، قيام فريق عمل الإدارة وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية ورئاسة المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ حملات تفتيشية على مدار شهر مارس الماضى.

وقال إنه تم التفتيش على ٨ منشآت صناعية وحرفية (ورش إصلاح سيارات – ورش نجارة – مصانع ملابس – متاجر إكسسوارات سيارات ودهانات)، والتفتيش على ٤١ منشأة غذائية تشمل “سوبر ماركت – مخازن مواد غذائية – معامل ألبان – معامل مخللات – هايبر” لإحكام الرقابة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أسفرت أعمال التفتيش عن إعدام ١٤٤٠ كجم من المواد الغذائية التالفة لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشمل “مخللات – ألبان – لحوم – جبن – عصائر – مياه غازية”، وسحب ٣ عينات غذائية بمعرفة قسم مراقبة الأغذية بإدارة الزقازيق الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير ٧٩ محضراً متنوعاً ما بين “عدم نظافة – عدم وجود سجل بيئي – عدم وجود موافقة بيئية – عدم حمل العاملين شهادات صحية – محاضر جنح صحية – محاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة”، وجار إرسالها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

