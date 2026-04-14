وكيل الأمين العام للامم المتحدة يحذر من أزمة عالمية مرتقبة في أسعار الغذاء بسبب مضيق هرمز

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (الاسكوا) بالإنابة، الدكتور مراد وهبه، اليوم (الثلاثاء)، من تداعيات التوترات العالمية واضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز على قطاع الغذاء.

وقال وهبه، في مداخلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية من بيروت،:" إن أزمة مضيق هرمز لا تكمن فقط في المواد البترولية وإنما في تجارة الاسمدة الدولية"، موضحا أن أكثر من 30 بالمائة من التجارة الدولية للاسمدة تمر عبر مضيق هرمز.

وأشار إلى التداعيات السلبية الناجمة عن تعطيل هذه التجارة الدولية خاصة على قطاع الزراعة، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية في العديد من دول العالم خاصة على دول مجلس التعاون الخليجي التي تستورد أكثر من 90 % من الحبوب.

وأضاف المسؤول الأممي أن العالم أجمع مقبل على أزمة زراعية بسبب إغلاق مضيق هرمز، لافتا إلى أن النظام العالمي قدرته ضعفت للغاية على استيعاب هذه الازمة الراهنة.

ودعا وهبه إلى ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وضمان حرية وأمن الملاحة البحرية وعدم عرقلتها، نظرا لتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد العالمية والتجارة والزراعة.