قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: مشروع «جينوم مصر 1K (EGP1K)» يفتح أبواب الرعاية الصحية الشخصية لكل مواطن
إجراء عاجل من السلطات الإيرانية للرد على الحصار الأمريكي.. تفاصيل
استغل زوجته في الدعـ.ـارة فقتلته بمعاونة ابنته وخطيبها
الأزهر للفتوى: العمومة ولاية وتراحم ويحفظ استقرار الأسر
قرار جمهورى بتعيين رمزى عز الدين مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية
ارتفاع ضحايا حريق مصنع في الزاوية الحمراء إلى 7 أشخاص حتى الآن
عرضت حياتها للخطـ ـر.. “ميس نيفين” مدرسة أنقذت تلاميذ مدرسة من هجوم كلب ضال بالإسماعيلية (القصة الكاملة)
رئيس الموساد: مهمتنا في إيران تنتهي بتغيير النظام
أبو ريدة عن أزمة VAR: لم نخطئ في ملف الأهلي.. وركلة الجزاء غير صحيحة
مصرع 5 أشخاص في حريق مصنع ملابس بالزاوية الحمراء
بعد نقله للعناية.. زوجة الفنان سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية|خاص
استقرار “ظاهري” في أسعار الذهب.. عيار 21 ثابت والأوقية ترتفع 0.75% وسط ضغوط عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وكيل الأمين العام للامم المتحدة يحذر من أزمة عالمية مرتقبة في أسعار الغذاء بسبب مضيق هرمز

أ ش أ

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (الاسكوا) بالإنابة، الدكتور مراد وهبه، اليوم (الثلاثاء)، من تداعيات التوترات العالمية واضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز على قطاع الغذاء.

وقال وهبه، في مداخلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية من بيروت،:" إن أزمة مضيق هرمز لا تكمن فقط في المواد البترولية وإنما في تجارة الاسمدة الدولية"، موضحا أن أكثر من 30 بالمائة من التجارة الدولية للاسمدة تمر عبر مضيق هرمز.

وأشار إلى التداعيات السلبية الناجمة عن تعطيل هذه التجارة الدولية خاصة على قطاع الزراعة، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية في العديد من دول العالم خاصة على دول مجلس التعاون الخليجي التي تستورد أكثر من 90 % من الحبوب.

وأضاف المسؤول الأممي أن العالم أجمع مقبل على أزمة زراعية بسبب إغلاق مضيق هرمز، لافتا إلى أن النظام العالمي قدرته ضعفت للغاية على استيعاب هذه الازمة الراهنة.

ودعا وهبه إلى ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وضمان حرية وأمن الملاحة البحرية وعدم عرقلتها، نظرا لتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد العالمية والتجارة والزراعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

محافظ القليوبية: نولى اهتماما كبيرا بتطوير المناطق الصناعية

خلال لقاء التضامن الاجتماعي والازهر

تعاون مشترك بين الأزهر ومديرية التضامن الاجتماعي وانطلاق دورات تدريبية للحجاج

قرار العلاج فى مطروح

صحة مطروح: استصدار 3288 قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر

بالصور

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

مياه الشرقية تنفذ 350 وصلة و 3350 متر خطوط للأسر الأولى بالرعاية

الفسيخ والفشل الكلوي.. علاقة خطيرة قد تدمر الكلى في صمت

أول صور لحريق مصنع BYD الكبير في الصين.. وكيف تمت السيطرة عليه؟

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد