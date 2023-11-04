وزير الخارجية الأردني: يجب وقف جرائم الحرب في غزة ومحاسبة إسرائيل| فيديو

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن جرائم الحرب في قطاع غزة، يجب أن تتوقف، وحصانة إسرائيل من المساءلة، يجب أن تتوقف كذلك.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، وما تنتجه من دمار، و لن نسمح بأن تقوض الحرب كل ما تم فعله لإحلال السلام في المنطقة.

وأوضح وزير خارجية الأردن، أكدنا على ضرورة تقديم الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم.

وأكد وزير خارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الفلسطينيين لهم الحق في العيش بكرامة وحرية وإنسانية.