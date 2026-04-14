قلوبنا ودعواتنا معك .. الاتحاد الفلسطين يدعم وسام أبو علي بعد إصابته

حرص الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، علي دعم ومساندة لوسام أبو علي، مهاجم نادي كولومبوس كرو الأمريكي، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر الاتحاد الفلسطيني، عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أمنيات السلامة والشفاء العاجل لنجم منتخبنا الوطني وسام أبو علي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي، وكل الأمنيات لوسام بالشفاء العاجل، والعودة أقوى كما عهدناه مقاىَلا لا يعرف الاستسلام.. سلامتك يا وسام.. قلوبنا ودعواتنا معك».

وكان وسام أبو علي، قد أعلن عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، خلال مباراة فريقه أمام أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي أمس.