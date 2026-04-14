أول رد إسرائيلي على قرار إيطاليا بتعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون الدفاعي

محمود نوفل

نقلت القناة 13 عن وزارة الخارجية الإسرائيلية القول أن تل أبيب ليست لديها اتفاقية أمنية مع إيطاليا بل مجرد مذكرة تفاهم بلا مضمون حقيقي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: إعلان الحكومة الإيطالية إلغاء التعاون الأمني لا يضر بأمن إسرائيل.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون الدفاعي مع إسرائيل، "نظرًا للظروف الراهنة"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وفي خبر منفصل ذكرت الوكالة أن وزير الدفاع غويدو كروزيتو أرسل إلى نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس رسالة أعلنت فيها إيطاليا رسمياً تعليق التجديد التلقائي لمذكرة التعاون الدفاعي الثنائية.

وحسب التقارير، فقد اتُخذ القرار على المستوى السياسي، بشكل مشترك من قبل رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، وكبار المسئولين الحكوميين المسئولين عن الملف، بمن فيهم وزير الخارجية أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني وكروزيتو نفسه.

وُقّعت الاتفاقية الثنائية في يونيو 2003 وتم التصديق عليها في 2005، وتتألف من إحدى عشرة مادة تُحدد إطارًا عامًا للتعاون في القطاع العسكري، وتنص على التجديد كل خمس سنوات. وقد دخلت حيز التنفيذ في 13 أبريل 2016، وفقًا للمادة التاسعة، وتم تمديدها بالفعل للمرة الأولى لمدة خمس سنوات، ويتطلب إيقافها إخطارًا صريحًا من أحد الطرفين.  

يأتي قرار تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون الدفاعي مع إسرائيل بعد معارضة داخلية شديدة واجهتها حكومة ميلوني في ظل الظروف الإقليمية الراهنة في الشرق الأوسط.

